Dodge Charger SRT Hellcat обновляет полосы

Дизайнеры решили добавить цветовую гамму в расцветку полос на Dodge Charger SRT Hellcat 2019 года выпуска.

На данный момент известно о существовании двойных полосок на кузове в углеродистом и сером варианте. Теперь же появляются новые дополнительные оттенки — красный, синий и серебристый. Можно заказать себе любой цвет за доплату в 995 долларов.

Производитель объясняет, что когда полосы контрастируют с цветом автомобиля, они делают его переднюю часть визуально большей. Лучше выделяется решетка воздухозаборника, свидетельствующая о мощности двигателя.

Имея в распоряжении 13 вариантов окраса кузова и 5 сочетаний цветового решения полос можно получить эксклюзивный автомобиль. Он будет отвечать вкусам самого взыскательного владельца. Остается добавить, что на SRT Hellcat две полосы будут проходить через весь кузов, включая и поверхность крыши.