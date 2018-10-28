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Dodge Charger SRT Hellcat обновляет полосы
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Dodge Charger SRT Hellcat обновляет полосы 

Car.ru 54 минуты назад
Фото: Car.ru
Дизайнеры решили добавить цветовую гамму в расцветку полос на Dodge Charger SRT Hellcat 2019 года выпуска.
На данный момент известно о существовании двойных полосок на кузове в углеродистом и сером варианте. Теперь же появляются новые дополнительные оттенки — красный, синий и серебристый. Можно заказать себе любой цвет за доплату в 995 долларов.
Производитель объясняет, что когда полосы контрастируют с цветом автомобиля, они делают его переднюю часть визуально большей. Лучше выделяется решетка воздухозаборника, свидетельствующая о мощности двигателя.
Имея в распоряжении 13 вариантов окраса кузова и 5 сочетаний цветового решения полос можно получить эксклюзивный автомобиль. Он будет отвечать вкусам самого взыскательного владельца. Остается добавить, что на SRT Hellcat две полосы будут проходить через весь кузов, включая и поверхность крыши.
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