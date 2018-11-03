Москва потратит 3 миллиарда рублей на автобусы на газу

Москва планирует потратить 3 млрд рублей для закупки автобусов на газовом топливе

Власти Москвы объявили конкурс на закупку низкопольных автобусов на газовом топливе для нужд ГУП "Мосгортранса", общая стоимость которых должна составить 2,97 млрд рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Всего, как говорится в документе, столичные власти хотят купить 181 автобус различной стоимости, которые должны быть выпущены не ранее 2018 года. Заявки будут приниматься до 19 ноября 2018 года, а поставка транспорта должна быть выполнена в течение 120 дней с момента заключения контракта.

Ранее власти Москвы отмечали, что сейчас в столице 25% всех перевозок наземного городского пассажирского транспорта совершает электротранспорт — трамваи и троллейбусы. Для улучшения экологической ситуации в городе троллейбусы и автобусы будут постепенно заменять на современные электробусы, дизельный транспорт в Москве перестанут закупать с 2021 года.

До конца этого года в общей сложности 100 электробусов будут курсировать на маршрутах, проходящих через 22 района города, а до 2021 года власти Москвы планируют закупать 300 электробусов ежегодно.