Ещё
Россиянам случайно списали пять миллионов штрафов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Из-за ошибки ГИБДД россиянам «простили» 5 миллионов штрафов 

Рамблер + ещё 54 6 часов назад
Более пяти миллионов москвичей за два года не получили заслуженные штрафы за нарушения ПДД из-за ошибки в базе данных ГИБДД. Об этом сообщает «Коммерсант».
В ходе своего выступления на ведомственной конференции в Сочи начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников рассказал, что при объединении баз данных в федеральную информационную систему ГИБДД-М его столичным подчиненным не удалось «садминистрировать» примерно 5,4 миллиона постановлений о штрафах за два года.
«То дом не указали, то квартиру, то фамилию половинчато», — посетовал он.
Знакомые с ситуацией высокопоставленные собеседники издания привели несколько примеров «вопросов переходного периода», как проблему описал Черников.
Штрафы ГИБДД предлагают обжаловать по скайпу
По их словам, иногда в ФИС может быть указан номер дома нарушителя, но не корпус, в результате чего «письмо счастья» не формируется и не отправляется, так как система не находит подобного адреса.
Другим примером некорректной работы системы является ее неспособность сличить один и тот же адрес, записанный в разной последовательности, например, «дом-улица-город-регион» и «регион-город-улица-дом».
В результате подобных сбоев около 5,4 миллиона москвичей не получили штрафы, попавшись камерам фотовидеофиксации нарушений.
Комментарии28
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГИБДД прояснила ситуацию со штрафами за знак «Ш» и антирадар2
Погибшей в страшном ДТП звезде КВН оторвало полтела179
Как водителей несправедливо штрафуют за разметку2
Где в России дешевле купить зимнюю резину
Названы самые дешевые автомобили России
Видео
00:20
Родстер Abarth 124 установил рекорд Гиннесса
Автоновости
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
00:22
Нырнувший под землю «Камаз» попал на видео
ДТП
02:02
У Багдасарян нашли дорогую квартиру
Автоновости
00:38
Лихач спровоцировал ДТП на встречной полосе в Ижевске
ДТП
01:17
Мгновенная карма: расплата настигла за езду по встречке
ДТП
01:11
Звезда КВН погибла в ДТП
ДТП
01:47
Смертельный полет: россияне погибли на Кипре
ДТП Статьи
00:41
Подводная лодка «Ока» преодолела потоп в Сочи
Автоновости
01:11
Звезда украинского юмористического шоу погибла в ДТП
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение