Россиянам случайно списали пять миллионов штрафов

Из-за ошибки ГИБДД россиянам «простили» 5 миллионов штрафов

Более пяти миллионов москвичей за два года не получили заслуженные штрафы за нарушения ПДД из-за ошибки в базе данных ГИБДД . Об этом сообщает «Коммерсант».

В ходе своего выступления на ведомственной конференции в Сочи начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников рассказал, что при объединении баз данных в федеральную информационную систему ГИБДД-М его столичным подчиненным не удалось «садминистрировать» примерно 5,4 миллиона постановлений о штрафах за два года.

«То дом не указали, то квартиру, то фамилию половинчато», — посетовал он.

Знакомые с ситуацией высокопоставленные собеседники издания привели несколько примеров «вопросов переходного периода», как проблему описал Черников.

По их словам, иногда в ФИС может быть указан номер дома нарушителя, но не корпус, в результате чего «письмо счастья» не формируется и не отправляется, так как система не находит подобного адреса.

Другим примером некорректной работы системы является ее неспособность сличить один и тот же адрес, записанный в разной последовательности, например, «дом-улица-город-регион» и «регион-город-улица-дом».

В результате подобных сбоев около 5,4 миллиона москвичей не получили штрафы, попавшись камерам фотовидеофиксации нарушений.