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Проверку ОСАГО с помощью камер снова отложили
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Проверку ОСАГО с помощью камер снова отложили 

Рамблер + ещё 53 5 часов назад
Фото: ТАСС
Проект по поверке полисов ОСАГО у водителей с помощью дорожных камер не будет запущен 1 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу одного из управлений Российского союза автостраховщиков (РСА) Михаила Порватова.
По его словам, старт проекта зависит не только от РСА, но и от ГАИ.
«Первое ноября — это было где-то в СМИ что-то. У нас никакой бумаги о том, что что-то первого ноября будет, не было. Даже для одной камеры, как проект», — подчеркнул Порватов.
«Известия» назвали несколько причин задержки с запуском проекта. Одной из проблем стал механизм наказания. Неясно, как часто нужно выписывать штрафы: каждый раз, когда нарушитель попадется в объектив камеры, или один раз в сутки.
Кроме того, камеры не смогут выявить водителей с просроченными полисами, если базы РСА и ГИБДД не будут объединены. Работы по синхронизации информационных систем пока не завершены.
Ранее сообщалось, что с 1 ноября некоторые камеры в Москве начнут фиксировать автомобили, у которых нет страховки.
Сначала нарушителям будут присылать предупреждения, но в перспективе водителей, которых камера поймала без ОСАГО, планируют штрафовать на 800 рублей. Штраф на эту сумму предлагалось выписывать один раз в день, пока водитель не перестанет ездить без страховки.
Однако «Известиям» в РСА заявили, что штрафовать будут столько раз, сколько машина без полиса проедет под камерами. Кроме того, оказалось, что рассылка предупреждений противоречит закону: если административное нарушение зафиксировано, нарушителя нужно сразу штрафовать.
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