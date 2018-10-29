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Где в России дешевле купить зимнюю резину
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Названы города России с самой дорогой зимней резиной 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самая дорогая зимняя резина России продается во Владивостоке и стоит 10 690 рублей. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование «Юлы Авто» и «Mail Авто».
Второе место по дороговизне заняли московские шины (8 880 рублей), а замыкает тройку лидеров Липецк (8 200 рублей).
Дешевле всего зимняя резина обойдется в Калининграде (5 450 рублей), Ульяновске (5 730 рублей) и Тольятти (5 790 рублей).
46,7 процента россиян, принявших участие в исследовании, при покупке зимней резины ориентируются на объявления о скидках, а 28,2 процента — на прогноз погоды.
Более половины опрошенных (52,7 процента) устанавливают зимние шины, когда ночные температуры опускаются ниже пяти градусов тепла. 46,5 процента респондентов заявили, что меняют резину после выпадения первого снега.
Более 90 процентов респондентов предпочитают шипованные шины «липучкам» и «всесезонке». Еще 65,5 процента опрошенных заявили, что меняют резину лишь в случае ее предельного износа.
Всего в рамках исследования эксперты опросили 6,8 тысячи автомобилистов.
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