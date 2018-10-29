«Яндекс. Такси» просит доступ к базе данных ГИБДД

«Яндекс. Такси» попросил у ГИБДД доступ к базе водительских прав

Представители компании обратились в Госавтоинспекцию с просьбой открыть им доступ к базе водителей легковых автомобилей, у которых были временно изъяты водительские удостоверения.

Это действие, по их словам, является необходимым для наличия способов проверки всех работающих водителей в автоматическом режиме. Как сообщил директор компании по развитию, в этом случае процесс осуществления перевозок стал бы намного безопаснее.

Подобный эксперимент был успешно реализован в городе Новосибирск. Компании было передано всего 30% всей электронной базы. Проверка показала, что около 3% водителей осуществляли перевозки без наличия на это права. По словам главы ГИБДД РФ, примерно половина водителей, у которых на определенный срок отбирают водительские документы, их не сдают.

Также в наличии другая сложность: многие водители, внешний вид которых похож друг на друга, могут управлять транспортным средством по одним документам. В этом случае, по мнению чиновника, осуществить проверку помогут новые технологии.