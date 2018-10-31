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Автомобили из «Кортежа» Путина раскупили
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Автомобили из «Кортежа» Путина раскупили 

Lenta.ru + ещё 9 52 минуты назад
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»
Российские автомобили класса «люкс» Aurus, которые стали популярны благодаря проекту «Кортеж» для президента России Владимира Путина, полностью раскупили. Приобрести машины нельзя будет ни в 2019, ни в 2020 году — очередь заполнена. Об этом рассказал гендиректор и совладелец компании Sollers Вадим Швецов, сообщает РИА Новости.
«Могу вам с гордостью сказать, что ни на 2019 год, ни на 2020 год уже возможности купить автомобиль Aurus нет, потому что мы переподписаны на два года вперед. Это говорит о том, что интерес к этому вызову — производству в России современных автомобилей люксового класса — высок», — заявил Швецов.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ранее сообщал, что в 2019 году планируется выпустить всего 120 автомобилей, основная часть которых (около 50 штук) предназначена для гаража Федеральной службы охраны (ФСО).
Автомобили Aurus изначально создавались в качестве автомобилей для первых лиц государства в рамках проекта «Кортеж». В семействе были представлены лимузин, седан и минивэн.
Публично автомобиль проекта «Кортеж» был продемонстрирован 7 мая во время инаугурации Путина. Позже автомобили семейства Aurus заинтересовали и иностранных первых лиц, например, президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.
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