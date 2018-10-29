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Москвичей призвали сменить резину
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Москвичей призвали сменить резину 

Рамблер + ещё 23 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московским автомобилистам пришла пора сменить летнюю резину на зимнюю, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
В ЦОДД отметили, «смело» менять автомобильную «обувку» можно, когда столбики термометров показывают +5…7 градусов в течение недели.
Также в центре обратили внимание на то, что замененная вовремя резина — «главное правило безопасной езды в межсезонье», а ее заблаговременная замена позволит избежать очередей в шиномонтажные мастерские.
Кроме того, в ЦОДД напомнили водителям о необходимости быть более аккуратными и внимательными зимой, не превышать скорость, не тормозить и не перестраиваться слишком резко.
На прошлой неделе научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призывал москвичей не менять резину раньше начала ноября, когда температура, согласно прогнозам, опустится до +3…5 градусов.
Тогда Вильфанд отмечал, что именно при таких показателях термометров торможение на летней резине ухудшается, так как ее сцепление с землей начинает ослабевать.
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