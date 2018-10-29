BMW зарядит гибридную версию «трешки»

BMW выпустит улучшенную гибридную версию «тройки»

В октябре на Парижском автошоу BMW представила полностью новое поколение седана 3 Series, которое поступит в продажу 9 марта 2019 года, а теперь баварцы сообщили, что работают на улучшенной гибридной версий модели.

Первоначально «тройка» будет доступна в обычных версиях — 320i, 330i, 318d, 320d, 320xDrive и 330d, но к лету 2019 году BMW обещает представить заряжаемую гибридную 330е.

По информации компании, 330е сможет проехать до 60 километров только на электрической тяге, что в три раза больше, чем нынешняя версия, оснащенная 7,6 кВт батареей.

Что касается остальных характеристик, комбинированная мощность силовой установки будет равняться 250 лошадиным силам и 290 лошадкам в режиме XtraBoost. Работать двигатель будет в паре с 8-ступенчатым автоматом Steptronic, и сможет разгонять седан до 100 км/час за 6 секунд.