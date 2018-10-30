В Петербурге начали собирать Nissan X-Trail

Японская автомобилестроительная компания Nissan начала собирать новые внедорожники X-Trail на своем заводе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Nissan.

По словам гендиректора завода Nissan Игоря Бойцова, ради производства новых X-Trail, «более технически совершенной модели», предприятие обзавелось новым оборудованием.

Так, сварочное оборудование было модернизировано, в том числе за счет внедрения дополнительной системы лазерных датчиков, появились новые пресс-формы для бамперов, а программное обеспечение роботов автоматического нанесения мастики на кузов было обновлено.

В пресс-службе Nissan отмечают, что новый X-Trail обладает лучшими по сравнению с предыдущим поколением внедорожника ходовыми характеристиками, измененным дизайном, новыми опциями и системами, например, системой обнаружения препятствий при движении задним ходом, системой остановки перед препятствием, системой «Яндекс. Авто» и системой открывания багажника.