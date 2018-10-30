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В Петербурге начали собирать Nissan X-Trail
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В Петербурге начали собирать Nissan X-Trail 

Рамблер + ещё 17 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Японская автомобилестроительная компания Nissan начала собирать новые внедорожники X-Trail на своем заводе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Nissan.
По словам гендиректора завода Nissan Игоря Бойцова, ради производства новых X-Trail, «более технически совершенной модели», предприятие обзавелось новым оборудованием.
Так, сварочное оборудование было модернизировано, в том числе за счет внедрения дополнительной системы лазерных датчиков, появились новые пресс-формы для бамперов, а программное обеспечение роботов автоматического нанесения мастики на кузов было обновлено.
В пресс-службе Nissan отмечают, что новый X-Trail обладает лучшими по сравнению с предыдущим поколением внедорожника ходовыми характеристиками, измененным дизайном, новыми опциями и системами, например, системой обнаружения препятствий при движении задним ходом, системой остановки перед препятствием, системой «Яндекс. Авто» и системой открывания багажника.
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