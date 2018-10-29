В России начали собирать обновленный Nissan X-Trail

На заводе Nissan в Санкт-Петербурге началось производство обновленного кроссовера X-Trail. Модель была доработана для российского рынка и будет иметь ряд отличий от автомобилей, продающихся в других странах.

Обновленный «ИксТрейл» дебютировал летом прошлого года. У кроссовера поменялся дизайн передней части кузова, появились светодиодные фары головного света, а в салоне — иной руль и мультимедийная система.

Для России вседорожник будет оснащаться мультимедийной системой «Яндекс. Авто» со встроенным «Навигатором». Также в оснащение модели добавили системы обнаружения препятствий при движении задним ходом, предупреждения фронтальных столкновений и автоматического открытия крышки багажника (для этого нужно провести ногой под бампером). Кроме того, была доработана подвеска, однако какие именно изменения проведены, пока не уточняется.

Комплектации, гамма двигателей и цены будут объявлены позднее.