Ещё
В России начали собирать обновленный Nissan X-Trail
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России начали собирать обновленный Nissan X-Trail 

Motor.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Motor.ru
На заводе Nissan в Санкт-Петербурге началось производство обновленного кроссовера X-Trail. Модель была доработана для российского рынка и будет иметь ряд отличий от автомобилей, продающихся в других странах.
Обновленный «ИксТрейл» дебютировал летом прошлого года. У кроссовера поменялся дизайн передней части кузова, появились светодиодные фары головного света, а в салоне — иной руль и мультимедийная система.
Для России вседорожник будет оснащаться мультимедийной системой «Яндекс. Авто» со встроенным «Навигатором». Также в оснащение модели добавили системы обнаружения препятствий при движении задним ходом, предупреждения фронтальных столкновений и автоматического открытия крышки багажника (для этого нужно провести ногой под бампером). Кроме того, была доработана подвеска, однако какие именно изменения проведены, пока не уточняется.
Комплектации, гамма двигателей и цены будут объявлены позднее.
Сейчас Nissan X-Trail предлагается со 144— и 171-сильными бензиновыми моторами объемом 2.0 и 2.5 литра, а также со 131-сильным дизелем объемом 1,6 литра. Цены на модель начинаются от 1 308 000 рублей.
Motor.ru: последние новости
Родстер Abarth 124 установил рекорд Гиннесса Крошечный Volkswagen T-Cross задумали привезти в Россию Porsche запустит в серию электрический кросс-универсал
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погибшей в страшном ДТП звезде КВН оторвало полтела179
Что известно о следующем поколении LADA 4х43
В России отзовут почти 7 тыс. Audi
Россиянам случайно списали пять миллионов штрафов57
ГИБДД прояснила ситуацию со штрафами за знак «Ш» и антирадар2
Видео
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
00:22
Нырнувший под землю «Камаз» попал на видео
ДТП
02:02
У Багдасарян нашли дорогую квартиру
Автоновости
00:38
Лихач спровоцировал ДТП на встречной полосе в Ижевске
ДТП
01:43
Родстер Abarth 124 установил рекорд Гиннесса
Автоновости
01:17
Мгновенная карма: расплата настигла за езду по встречке
ДТП
01:11
Звезда КВН погибла в ДТП
ДТП
01:47
Смертельный полет: россияне погибли на Кипре
ДТП Статьи
00:41
Подводная лодка «Ока» преодолела потоп в Сочи
Автоновости
01:11
Звезда украинского юмористического шоу погибла в ДТП
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение