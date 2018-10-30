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«АвтоВАЗ» утвердил выпуск спортивного универсала
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АвтоВАЗ утвердил выпуск спортивного универсала Vesta Sport SW 

LiveCars.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
Ранее в сети появились шпионские фото с тестов LADA Vesta Sport в кузове универсал, а теперь в базе Росстандарта обнаружено одобрение типа транспортного средства, сообщает Kolesa.ru.
Официальной информации по автомобилю отечественный производитель пока не заявлял, но в сертификате его характеристики почти идентичные седану, включая расширенную колею, немного заниженную подвеску и два патрубка выхлопной системы.
Под капотом у кузова SW ожидается тот же 1,8-литровый мотор на 145 лошадиных сил, что и у седана, а также 5-ступенчатая коробка передач Renault. Динамические характеристики универсала пока неизвестны, но у Vesta Sport не такие уж выдающиеся аэродинамические данные, чтобы каким-то образом повлиять на разгон — ждем динамику до 100 км/час в районе 9,6 секунды, а также максималку в 193 км/час.
По сути, автомобиль будет предназначен для тех, кто хочет получить такую же чуть более «драйвовую» LADA, как Vesta Sport, но в более практичном кузове.
Пока сроки производства универсала неизвестны, но и заряженный седан выйдет в продажу лишь в конце текущего года по цене от 900 тысяч до 1 миллиона рублей. Кузов универсал должен быть чуть дороже, и поступит в продажу, не ранее чем в начале следующего года.
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