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Чем Kia заменит в России седан Quoris
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Kia рассказала о замене седана Quoris для России 

Motor.ru + ещё 14 31 минуту назад
Фото: Motor.ru
Компания Kia привезет в Россию представительский седан K900 второго поколения. Предшественник этого автомобиля продавался на нашем рынке под именем Quoris, однако теперь модель будет носить то же имя, что в США и Канаде — K900. В Южной Корее эта же машина называется K9.
В России будут предлагаться полноприводные автомобили с атмосферными бензиновыми двигателями. В их числе: 248-сильный шестицилиндровый агрегат объемом 3,3 литра и 413-сильная «восьмерка» объемом пять литров. Оба мотора станут работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
В оснащение K900, колесная база которого достигает 3,1 метра, входят светодиодные фары, электронноуправляемые амортизаторы, мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, цифровая приборная панель, а также интеллектуальная фоновая подсветка салона, работа над которой велась совместно с исследовательским центром компании Pantone.
Российская премьера новинки состоится в первом полугодии 2019-го. Данные о комплектациях и ценах появятся ближе к началу продаж. Модель будут собирать на российском заводе «Автотор» в Калининграде.
Конкурентом Kia K900 станет Genesis G90, который с 309-сильным мотором и полным приводом можно купить за 4,8 миллиона рублей.
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