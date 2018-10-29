Названы самые ненадежные автомобили

Журнал Consumer Reports (CR) опубликовал свежий рейтинг самых ненадежных и надежных моделей машин, составленный на основе опроса 500 тыс. американских автовладельцев.

В перечень вошли 29 автомобильных брендов, расставленных по среднему баллу надежности. У каждого из них эксперты выделили по одной модели с худшим и лучшим показателями.

Ниже приведены фотографии самых ненадежных автомобилей по версии Consumer Reports.