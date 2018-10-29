Названы самые ненадежные автомобили 

Журнал Consumer Reports (CR) опубликовал свежий рейтинг самых ненадежных и надежных моделей машин, составленный на основе опроса 500 тыс. американских автовладельцев.
В перечень вошли 29 автомобильных брендов, расставленных по среднему баллу надежности. У каждого из них эксперты выделили по одной модели с худшим и лучшим показателями.
На самых нижних строчках рейтинга оказались Volvo, Cadillac и Tesla, которые заняли 29, 28 и 27 места соответственно. Средняя оценка шведского бренда составила 22 балла, а у обоих американских — по 32 балла. Примечательно, что наибольшие претензии у владельцев возникли к надежности Volvo S90, Cadillac ATS и Tesla Model X. При этом к числу надежных отнесли Volvo XC60, Cadillac XTS и Tesla Model 3.
Нарекания автовладельцев вызвали RAM 3500, GMC Sierra 2500 HD, Chrysler Pacifica, Chevrolet Traverse, Jeep Compas, Dodge Journey и Lincoln MKZ.
Ниже приведены фотографии самых ненадежных автомобилей по версии Consumer Reports.
Топ-10 брендов, выпускающих самые надежные автомобили, возглавил Lexus (78 баллов). Следом в рейтинге идут Toyota (76 баллов), Mazda (69 баллов), Subaru (65 баллов) и Kia (61 балл). Во второй пятерке расположились Infinti (61 балл), Audi (60 баллов), BMW (58 баллов), Mini (57 баллов) и Hyundai (57 баллов).
Наивысшую оценку получили Lexus GX, Toyota Prius C, Mazda MX-5 Miata, Subaru Crosstrek, Kia Sedona, Infiniti Q60, Audi Q5, BMW i3, Mini Countryman и Hyundai Santa Fe XL.