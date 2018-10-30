Определены самые надежные автомобили в мире

Японская марка Lexus возглавила рейтинг надежности автомобилей по версии американского журнала Consumer Reports, сместив прошлогоднего лидера Toyota на второе место. Наиболее надежной моделью назван Lexus GS . Об этом сообщается на сайте издания.

Третьей по надежности маркой автомобиля названа Mazda , которая поднялась на девять позиций в связи с положительными отзывами владельцев на большой кроссовер CX-9, а также родстер MX-5, который признан лучшей моделью марки. На четвертом месте оказалась еще одна японская марка — Subaru . Замыкает пятерку лидеров южнокорейская компания Kia , потерявшая за последний год две позиции в списке.

Лучшим европейским брендом стала компания Audi , которая расположилась на седьмом месте списка самых надежных автомобилей, уступив Infiniti шестое место. В десятку также вошли немецкая компания BMW (8 место), британская Mini (9 место) и южнокорейская Hyundai , которая не потеряла своих позиций за год.

Рейтинг составлялся на основе опроса 500 тысяч автовладельцев за 2017 год. В рамках исследования читатели издания сообщали о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться за последние 12 месяцев эксплуатации своих автомобилей.