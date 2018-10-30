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Определены самые надежные автомобили в мире
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Определены самые надежные автомобили в мире 

Lenta.ru + ещё 26 3 часа назад
Фото: Reuters
Японская марка Lexus возглавила рейтинг надежности автомобилей по версии американского журнала Consumer Reports, сместив прошлогоднего лидера Toyota на второе место. Наиболее надежной моделью назван Lexus GS. Об этом сообщается на сайте издания.
Третьей по надежности маркой автомобиля названа Mazda, которая поднялась на девять позиций в связи с положительными отзывами владельцев на большой кроссовер CX-9, а также родстер MX-5, который признан лучшей моделью марки. На четвертом месте оказалась еще одна японская марка — Subaru. Замыкает пятерку лидеров южнокорейская компания Kia, потерявшая за последний год две позиции в списке.
Лучшим европейским брендом стала компания Audi, которая расположилась на седьмом месте списка самых надежных автомобилей, уступив Infiniti шестое место. В десятку также вошли немецкая компания BMW (8 место), британская Mini (9 место) и южнокорейская Hyundai, которая не потеряла своих позиций за год.
Рейтинг составлялся на основе опроса 500 тысяч автовладельцев за 2017 год. В рамках исследования читатели издания сообщали о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться за последние 12 месяцев эксплуатации своих автомобилей.
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