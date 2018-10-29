Названы самые продаваемые подержанные внедорожники в России

LADA 4x4 стал самым продаваемым автомобилем среди подержанных внедорожников в России. Об этом говорится в сообщении "Автостата".

С начала 2018 года россияне купили более 67 тысяч подержанных LADA 4x4. Вторую строчку рейтинга занял внедорожник Chevrolet Niva (51,8 тысячи автомобилей), а третью — кроссовер Toyota RAV4 (30,4 тысячи машин).

Замыкают пятерку две модели Nissan — Qashqai (25 тысяч) и X-Trail (24,8 тысячи).

Всего за девять месяцев в стране было продано более 853 тысяч подержанных внедорожников. Это на семь процентов больше, чем в прошлом году.