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Названы самые продаваемые подержанные внедорожники
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Названы самые продаваемые подержанные внедорожники в России 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ОАО ''АВТОВАЗ''
LADA 4x4 стал самым продаваемым автомобилем среди подержанных внедорожников в России. Об этом говорится в сообщении "Автостата".
С начала 2018 года россияне купили более 67 тысяч подержанных LADA 4x4. Вторую строчку рейтинга занял внедорожник Chevrolet Niva (51,8 тысячи автомобилей), а третью — кроссовер Toyota RAV4 (30,4 тысячи машин).
Замыкают пятерку две модели Nissan — Qashqai (25 тысяч) и X-Trail (24,8 тысячи).
Всего за девять месяцев в стране было продано более 853 тысяч подержанных внедорожников. Это на семь процентов больше, чем в прошлом году.
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