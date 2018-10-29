Horex представил мотоцикл с двигателем V6

Немецкий производитель Horex презентовал мотоцикл с мотором на 2 цилиндра.

Такая конструкция силового агрегата присуща многим автомобилям. Однако для мотоцикла установка V6 достаточно редкое явление. Тем не менее, байк Horex VR6 Raw является исключением.

Конструкция мотора примечательна тем, что, цилиндры расположены по отношению друг к другу под углом в 15 градусов. А двигатель целиком имеет длину чуть больше 40 сантиметров, что упрощает его установку на раме.

От предыдущих моделей VR 6 новинку отличает обилие черных оттенков в корпусе. Это касается выхлопных наконечников, корпуса зеркал и ручек

Что же касается других деталей, то седло сделано из микрофибры, а колеса из алюминия. Кроме того, мотоцикл имеет одну фару с эмблемой производителя, а также панель управления в форме дисплея на 7 дюймов.

Мощный двигатель предполагает наличие соответствующей тормозной системы. На байке имеются суппорты Brembo M50, а также подвеска Öhlins.