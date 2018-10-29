На Кубе запустили сборку автомобилей ГАЗ и «Урал»

«Сегодня утром мы побывали на открытии сборочной линии ГАЗа и «Урала». Мы поставили сборочные участки на кубинских заводах, которые позволяют уже с определенным уровнем локализации производить продукцию на территории Кубы», — приводит Интерфакс слова Борисова.

Он выразил надежду, что автомобили будут поставляться для кубинских партнёров в странах Карибского бассейна.

Ранее министерство финансов Соединённых Штатов отодвинуло крайний срок завершения операций с акциями «Группы ГАЗ» до 12 декабря.