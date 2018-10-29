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На Кубе запустили сборку автомобилей ГАЗ и «Урал»
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На Кубе запустили сборку автомобилей ГАЗ и «Урал» 

RT на русском + ещё 3 58 минут назад
Фото: Группа ГАЗ
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что российская автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ» запустила на Кубе сборочное производство автомобилей ГАЗ и «Урал».
«Сегодня утром мы побывали на открытии сборочной линии ГАЗа и «Урала». Мы поставили сборочные участки на кубинских заводах, которые позволяют уже с определенным уровнем локализации производить продукцию на территории Кубы», — приводит Интерфакс слова Борисова.
Он выразил надежду, что автомобили будут поставляться для кубинских партнёров в странах Карибского бассейна.
Ранее министерство финансов Соединённых Штатов отодвинуло крайний срок завершения операций с акциями «Группы ГАЗ» до 12 декабря.
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