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Штраф за превышение средней скорости назвали законным
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В правительстве назвали законным штраф за превышение средней скорости 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Depositphotos
В правительстве России раскритиковали законопроект, предполагающий запрет штрафа за превышение средней скорости машин на определенном участке дороги. Об этом сообщают "Известия".
В предложенном законопроекте предполагалось убрать штрафы, так как понятие средней скорости нигде не определено, и всегда нужно фиксировать скорость в конкретный момент времени.
В кабмине во время рассмотрения проекта подчеркнули, что виновность в правонарушении можно установить "по любым фактическим данным". Данные, полученные с помощью сертифицированных технических средств, можно признать доказательствами по делу.
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