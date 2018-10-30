Штраф за превышение средней скорости назвали законным

В правительстве назвали законным штраф за превышение средней скорости

правительстве России раскритиковали законопроект, предполагающий запрет штрафа за превышение средней скорости машин на определенном участке дороги. Об этом сообщают "Известия".

В предложенном законопроекте предполагалось убрать штрафы, так как понятие средней скорости нигде не определено, и всегда нужно фиксировать скорость в конкретный момент времени.

В кабмине во время рассмотрения проекта подчеркнули, что виновность в правонарушении можно установить "по любым фактическим данным". Данные, полученные с помощью сертифицированных технических средств, можно признать доказательствами по делу.