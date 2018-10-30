Губернатор: в Приамурье будут пресекать спекулятивный рост цен на топливо

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что в регионе будут контролировать рост цен на топливо и постараются не допустить спекуляции.

"В правительстве в ближайшее время проведем соответствующее совещание с привлечением силового блока, антимонопольной службы, постараемся эту ситуацию взять под контроль. Но мы понимаем, что это касается не только Амурской области, это касается в целом нефтехимической отрасли Российской Федерации. Поэтому здесь говорить о том, что мы гарантировано понизим цены на топливо, конечно, нельзя, но, по крайней мере, спекулятивного роста мы постараемся не допустить", — цитирует Орлова пресс-служба правительства области.

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев отметил наблюдающийся в ряде случаев рост цен на бензин и поручил Минэнерго и вице-премьеру Дмитрию Козаку в ближайшие два дня провести консультации с нефтяными компаниями. При этом глава правительства пригрозил ввести запретительные экспортные пошлины, если в ходе этих консультаций соглашение по заморозке цен на нефтепродукты не будет достигнуто.

По данным правительства Приамурья, за последний месяц мелкооптовые цены на бензин в регионе выросли в среднем от 4,7% до 5,3%, стоимость зимнего дизтоплива выросла на 6,3%. У крупных поставщиков розничные цены не менялись с 30 мая 2018 года.

"Для нас в Амурской области очень важно не допустить паники на этом рынке. Во многих других регионах ситуация настолько плоха, что привела к банкротству небольших АЗС. Для нас этот вопрос тоже очень важен. Так как не во всех территориях области есть представители крупных сетей", — заявил Орлов.

Он отметил, что в итоге за повышение цен на топливо "заплатит потребитель", поэтому решать вопрос нужно комплексно.