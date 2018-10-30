ЦОДД обратился к московским автолюбителям

Столичным автомобилистам посоветовали сменить резину

Столичным автомобилистам пора менять летнюю резину на зимнюю, несмотря на потепление до 10 градусов, которое прогнозируется в первых числах ноября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Действительно, во второй половине недели прогнозируется небольшое потепление, но до 10 градусов воздух будет прогреваться в течение максимум пары часов в день. В остальное время будет холоднее, ночью и утром возможны и вовсе минусовые температуры. Поэтому я считаю, что резину безусловно стоит поменять", — сказал Вильфанд.

При этом он уточнил, что что к вопросу смены резины нужно подходить индивидуально, после консультации со специалистами.

Ранее ЦОДД напомнил столичным автомобилистам о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю. Как отметили в ведомстве, зима близко, и если "переобуть" автомобиль заранее, можно подготовиться к плохой погоде и избежать очередей в шиномонтаж. Также водителям напомнили о необходимости проверить работу аккумулятора, поскольку в холодное время он может разрядиться.

Ранее сообщалось, что ночь на вторник, 30 октября, в Москве стала самой холодной с начала осени. Из-за похолодания и гололедицы дороги в столице уже начали посыпать реагентами. Водителям рекомендуют не выезжать на летней резине, так как это уже опасно. На дорогах с вечера понедельника, 29 октября, в городе произошли десятки аварий.