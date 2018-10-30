Камеры на МКАДе оказались «незаконными»

Лишь 11 из 108 камер фотовидеофиксации нарушений на МКАДе установлены в соответствии с межгосударственным стандартом. К такому выводу пришли в Федерации автовладельцев России.

В течение августа организация провела согласованный с Министерством внутренних дел мониторинг соблюдения правил установки и эксплуатации камер на Московской кольцевой автодороге.

В ходе мероприятия членам ФАР удалось обнаружить на МКАДе 108 камер и установить, что лишь 11 из них работают по ГОСТу.

Среди главных нарушений, которые допустили те, кто устанавливал камеры, в организации назвали отсутствие информирующих о камерах знаков, отсутствие дублирующих их знаков, а также то, что зоны контроля камер находятся не в пределах зон действия знаков.