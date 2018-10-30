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Камеры на МКАДе оказались «незаконными»
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Камеры на МКАДе оказались «незаконными» 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лишь 11 из 108 камер фотовидеофиксации нарушений на МКАДе установлены в соответствии с межгосударственным стандартом. К такому выводу пришли в Федерации автовладельцев России.
В течение августа организация провела согласованный с Министерством внутренних дел мониторинг соблюдения правил установки и эксплуатации камер на Московской кольцевой автодороге.
В ходе мероприятия членам ФАР удалось обнаружить на МКАДе 108 камер и установить, что лишь 11 из них работают по ГОСТу.
Среди главных нарушений, которые допустили те, кто устанавливал камеры, в организации назвали отсутствие информирующих о камерах знаков, отсутствие дублирующих их знаков, а также то, что зоны контроля камер находятся не в пределах зон действия знаков.
По этой причине Федерация автовладельцев России обратилась в МВД и Генеральную прокуратуру с требованием проверить соблюдение Центром организации дорожного движения правительства Москвы требований законодательства.
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