Такси времен Первой мировой выставят в Москве

В московском Центральном доме художника пройдут выставка и аукцион редких автомобилей. Мероприятие, организуемое уже во второй раз, продлится с 9 по 18 ноября.

BMW, Mercedes-Benz, Jaguar, Организатор мероприятия, Аукционный дом Егоровых, пообещал, что посетители выставки увидят более 30 уникальных автомобилей марок Bentley Porsche , Rolls Royce, а также модели советского автопрома, не выпускавшиеся серийно. Помимо машин будет представлено множество тематических предметов.

«Старейшим из выставленных авто станет такси, сыгравшее важную роль в Первой мировой войне!» — сообщили News.ru устроители мероприятия.

Как писал News.ru, Центральный дом художника на Крымском валу в Москве в ближайшее время прекратит существование. В марте 2019 года здание будет передано Третьяковской галерее. Все выставки, концерты и мероприятия переедут на другие площадки столицы — в «Манеж», «Гостиный двор» и другие.