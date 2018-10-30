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Такси времен Первой мировой выставят в Москве
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Такси времен Первой мировой выставят в Москве 

News.ru 1 час назад
Фото: vk.com/centralhouseofartists
В московском Центральном доме художника пройдут выставка и аукцион редких автомобилей. Мероприятие, организуемое уже во второй раз, продлится с 9 по 18 ноября.
Организатор мероприятия, Аукционный дом Егоровых, пообещал, что посетители выставки увидят более 30 уникальных автомобилей марок Bentley, BMW, Mercedes-Benz, Jaguar, Porsche, Rolls Royce, а также модели советского автопрома, не выпускавшиеся серийно. Помимо машин будет представлено множество тематических предметов.
«Старейшим из выставленных авто станет такси, сыгравшее важную роль в Первой мировой войне!» — сообщили News.ru устроители мероприятия.
Как писал News.ru, Центральный дом художника на Крымском валу в Москве в ближайшее время прекратит существование. В марте 2019 года здание будет передано Третьяковской галерее. Все выставки, концерты и мероприятия переедут на другие площадки столицы — в «Манеж», «Гостиный двор» и другие.
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