Россиян возмутила идея поднять цены на бензин

В Сети высмеяли нефтяников за идею поднять цены на бензин

Интернет-пользователи раскритиковали предложение «самой бедной отрасли» — нефтяных компаний — поднять цены на бензин на четыре-пять рублей за литр.

Опрошенные РБК эксперты оценили потери нефтяной отрасли после заморозки цен в 150 миллиардов рублей, но пользователи не стали сочувствовать нефтяникам.

«Самая бедная отрасль… как выживут..прям не знаю… наверное придется черную икру теперь чайной ложкой есть…» — написал в твиттере @kordakargo (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Ненасытные», — добавила другая пользовательница.

«Аппетиты стоит поумерить, только и всего», — посоветовал @AYDemyan.

«Это недополученная прибыль теперь убытками называется?» — возмутился @Kirk_SAT.

«Они зарплаты всей России на 4-5 тыщ поднять не хотят? А ведь повышение цен на 4-5 руб. на бензин выхлестнет из бюджета россиян тыщь по 7-8…» — подсчитал @StarinaHe.

По данным РБК, на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака нефтяники предложили правительству поднять цены на бензин с нового года.

По данным Росстата, за январь — май 2018 года цены на бензин выросли на 7,3 процента. Для решения проблемы кабмин 1 июня снизил акцизы на дизель и бензин. После 4 июня цены начали падать. РБК отмечет, что правительство также договорилось с нефтяниками о сдерживании цен с 1 июня, и эта договоренность до сих пор действует.