На водителей по типу Багдасарян нашли новую управу

МВД ужесточит наказание за езду без прав

МВД разрабатывает поправки в административный кодекс, ужесточающие наказание за езду без прав. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

В настоящее время езда без прав карается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. По словам представителя МВД, многие правонарушители не воспринимают эту меру наказания всерьез.

«О недостаточности мер свидетельствуют, в частности, резонансные случаи, когда за рулем машины неоднократно задерживались одни и те же нарушители ПДД, не воспринимающие штраф как наказание», — пояснила Волк.

В МВД рассказали, что за прошедшие два с половиной года 82,5 тысячи человек были пойманы за езду без прав, из них 7,5 тысяч человек — рецидивисты, которых задерживали два и более раз.

По вине водителей, не имеющих права управлять транспортным средством, произошло более 26 тысяч аварий, в которых погибли 4 тысячи человек и пострадали 34 тысячи человек.

МВД предлагает ужесточить наказание для водителей, повторно пойманных за рулем без прав. О конкретных мерах представитель ведомства не сообщила.