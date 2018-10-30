На водителей по типу Багдасарян нашли новую управу

МВД разрабатывает поправки в административный кодекс, ужесточающие наказание за езду без прав. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
В настоящее время езда без прав карается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. По словам представителя МВД, многие правонарушители не воспринимают эту меру наказания всерьез.
«О недостаточности мер свидетельствуют, в частности, резонансные случаи, когда за рулем машины неоднократно задерживались одни и те же нарушители ПДД, не воспринимающие штраф как наказание», — пояснила Волк.
В МВД рассказали, что за прошедшие два с половиной года 82,5 тысячи человек были пойманы за езду без прав, из них 7,5 тысяч человек — рецидивисты, которых задерживали два и более раз.
По вине водителей, не имеющих права управлять транспортным средством, произошло более 26 тысяч аварий, в которых погибли 4 тысячи человек и пострадали 34 тысячи человек.
МВД предлагает ужесточить наказание для водителей, повторно пойманных за рулем без прав. О конкретных мерах представитель ведомства не сообщила.
Одна из самых известных нарушительниц ПДД — Мара Багдасарян. Ее неоднократно задерживали за рулем после того, как она была лишена водительских прав. Депутаты Госдумы предлагали в качестве наказания лишить Багдасарян российского гражданства.