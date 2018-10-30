Плюс 4-5 рублей за литр: нефтяники требуют добавки

Нефтяники требуют поднять цены на топливо на 4-5 рублей за литр

Ситуация с возможным скачком цен на российских АЗС в начале 2019 года по-прежнему остается неопределенной. Нефтяные компании считают, что за время действия заморозки потеряли гигантские суммы, но правительство обещает продолжать субсидировать отрасль.

О возможном росте цен на АЗС сразу на 4-5 рублей за литр топлива вице-премьеру Дмитрию Козаку сообщили представители нефтяных компаний. Агентство РБК сообщает, что производители, по одним данным, предупредили власти на тематическом совещании о грядущем скачке. По словам другого источника, впрочем, нефтяники жаловались вице-премьеру на недополученные доходы и именно в такую сумму их и оценили.

По некоторым данным, за время действия моратория на повышение цен на АЗС, который вступил в силу с 1 июня, недополученные доходы нефтяных компаний составили порядка 150 млрд рублей. Согласно подсчетам экспертов агентства, сейчас производители продают литр бензина в среднем на 4 рубля дешевле, чем могли бы. Однако, по данным агентства, в правительстве не согласны с требованиями нефтяников компенсировать им недополученные средства, так как, по мнению властей, благодаря доходам из других источников у производителей есть все возможности для сдерживания роста цен.

Между тем, в Министерстве финансов считают, что субсидирования акцизов будет вполне достаточно для того, чтобы сдержать рост цен и после Нового года, когда акциз заметно вырастет.