Плюс 4-5 рублей за литр: нефтяники требуют добавки

Ситуация с возможным скачком цен на российских АЗС в начале 2019 года по-прежнему остается неопределенной. Нефтяные компании считают, что за время действия заморозки потеряли гигантские суммы, но правительство обещает продолжать субсидировать отрасль.
О возможном росте цен на АЗС сразу на 4-5 рублей за литр топлива вице-премьеру Дмитрию Козаку сообщили представители нефтяных компаний. Агентство РБК сообщает, что производители, по одним данным, предупредили власти на тематическом совещании о грядущем скачке. По словам другого источника, впрочем, нефтяники жаловались вице-премьеру на недополученные доходы и именно в такую сумму их и оценили.
По некоторым данным, за время действия моратория на повышение цен на АЗС, который вступил в силу с 1 июня, недополученные доходы нефтяных компаний составили порядка 150 млрд рублей. Согласно подсчетам экспертов агентства, сейчас производители продают литр бензина в среднем на 4 рубля дешевле, чем могли бы. Однако, по данным агентства, в правительстве не согласны с требованиями нефтяников компенсировать им недополученные средства, так как, по мнению властей, благодаря доходам из других источников у производителей есть все возможности для сдерживания роста цен.
Между тем, в Министерстве финансов считают, что субсидирования акцизов будет вполне достаточно для того, чтобы сдержать рост цен и после Нового года, когда акциз заметно вырастет.
"Если нефтеперерабатывающий завод поставляет на внутренний рынок бензин или дизельное топливо пятого класса, за десять дней до уплаты акциза он получит субсидию от государства в среднем в размере 10 тыс. руб. на тонну. Акциз на дизельное топливо с 1 января 2019 года составит 8,5 тыс. руб. Получается, субсидия государства на 1,5 тыс. руб. больше акциза. Если говорить о бензине, субсидия составит 80% от размера акциза", — цитирует агентство директора департамента Минфина Алексея Сазанова.