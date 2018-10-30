Lada Vesta Sport все же станет универсалом

Официально АвтоВАЗ о готовности к выпуску "заряженного" универсала Lada Vesta никогда не сообщал. Однако, помимо шпионских фотографий прототипов Vesta SW Sport, получено еще одно подтверждение того, что новинка готовится к производству.

Производитель получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Vesta Sport, причем, как сообщает издание "Авторевю", в документе модель фигурирует в двух ипостасях — как седан с кодом GFLS30 и как универсал, обозначенный кодом GFKS30.

Как указывается в документе, обе модели оснащаются 1,8-литровым мотором мощностью 145 л.с., имеют увеличенную переднюю колею и уменьшенную высоту. Что интересно, согласно ОТТС, оба автомобиля лишены права буксировать прицепы.

Ранее сообщалось, что, если проект Lada Vesta SW Sport все же доберется до конвейера, то с технической и эстетической точки зрения универсал будет идентичен седану. Универсал получит тот же самый аэродинамический обвес, более мощные тормозные механизмы, аналогичную выхлопную систему, спортивные акценты в интерьере и тому подобное. Отличия возможны разве что в настройках подвески — учитывая специфику использования кузова универсал.

Когда именно "заряженный" универсал появится на свет, пока достоверно не известно. По всей видимости, это случится не ранее следующего года, так как на данный момент еще не стартовали даже продажи седана — их обещают запустить до конца года. Учитывая, что ориентировочная стоимость четырехдверной Lada Vesta Sport составит около 950 000 рублей, цена "заряженного" универсала определенно пробьет порог в миллион.