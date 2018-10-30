Правительство сделало платными участки трассы «Москва — Санкт-Петербург»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об использовании до 2110 года на платной основе последних не сданных участков автомагистрали М11 "Москва — Санкт-Петербург" в Ленинградской и Новгородской областях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Открытие этих участков М11 ожидается в 2019 году. Трасса протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автодороге вокруг Санкт-Петербурга.

В качестве бесплатной альтернативы останется использующаяся трасса М10 "Россия".

Протяженность новой скоростной автомобильной дороги составит 669 километров.