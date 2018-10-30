Лидер голодающей Туркмении купил машину за €0,5 млн

Лидер голодающей Туркмении купил машину за полмиллиона евро

Раллийный автомобиль Mini Cooper , на котором президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов готовился к авторалли «Амуль-Хазар 2018», был приобретен за 520 тысяч евро. На данные государственной биржи Туркмении обратила внимание «Хроника Туркменистана».

Транспортное средство было приобретено 7 июня текущего года. Тренировочный заезд главы республики на этой машине был показан в репортаже государственного телевидения через месяц после покупки, 11 июля.

При этом 19 июня, спустя 12 дней после покупки Mini Cooper за полмиллиона евро, Бердымухамедов, по данным государственных СМИ, «собственноручно переоборудовал и заново, на основе своих чертежей, собрал высокоскоростной спортивный внедорожник».

Собранный Бердымухамедовым автомобиль последний раз был показан по телевидению в августе.

Само авторалли «Амуль-Хазар 2018» состоялось в сентябре. Бердымухамедов в гонке участия не принял, ограничившись «прологовым» заездом на Mini Cooper. Неясно, был ли это другой или тот же, но перекрашенный автомобиль.

Данных о закупках других гоночных автомобилей в архивах биржевых котировок обнаружить не удалось.

Mini Cooper за 520 тысяч евро был приобретен в июне, когда в Туркмении разразился серьезный финансовый и продовольственный кризис. Курс доллара на черном рынке республики превысил официальный в 9,5 раз (29 туркменских манатов за доллар против 3,5 — курс, установленный в 2015 году). Продукты питания в республике оказались в дефиците — в регионах Туркмении хлеб продавался по паспорту, а в очередь за мукой люди записывались за месяц вперед, сообщало «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода» ).

В середине октября сообщалось, что жители регионов Туркмении начали покидать страну в связи с нарастающими проблемами в снабжении населения мукой и хлебом. В свою очередь, жителей провинции, закупающихся в столице республики Ашхабаде, на обратном пути отлавливают полицейские и выписывают им штрафы.