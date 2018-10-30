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АЗС столкнулись с дефицитом дизеля
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На российских нефтебазах возник дефицит дизеля 

Рамблер + ещё 10 2 часа назад
На российских нефтебазах не хватает дизельного топлива, передает РБК со ссылкой на президента Независимого топливного союза Павла Баженова.
По его словам, острый дефицит дизеля наблюдается на нефтебазах в 40% российских регионах.
«Независимые заправки от Приморья до Краснодара не могут купить дизельное топливо у нефтяников мелким и средним оптом. Цены на товар в опте выставляются выше розничных — тех, по которым сами крупные компании продают бензин и дизель у себя на заправках», — сказал Баженов.
Превышение оптовых цен над розничными связано с договоренностью правительства и крупных нефтяных компаний о заморозке стоимости бензина и дизеля. На заправках цены продолжают сдерживать, а в опте уже начали повышать.
В результате, по словам участников рынка, крупные нефтебазы испытывают дефицит дизеля, который большей частью уходит на собственные АЗС.
Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о готовности ввести заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты, если правительство не сможет договориться с нефтяными компаниями об урегулировании цен на бензин и дизельное топливо.
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