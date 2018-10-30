АЗС столкнулись с дефицитом дизеля

На российских нефтебазах возник дефицит дизеля

На российских нефтебазах не хватает дизельного топлива, передает РБК со ссылкой на президента Независимого топливного союза Павла Баженова.

По его словам, острый дефицит дизеля наблюдается на нефтебазах в 40% российских регионах.

«Независимые заправки от Приморья до Краснодара не могут купить дизельное топливо у нефтяников мелким и средним оптом. Цены на товар в опте выставляются выше розничных — тех, по которым сами крупные компании продают бензин и дизель у себя на заправках», — сказал Баженов.

Превышение оптовых цен над розничными связано с договоренностью правительства и крупных нефтяных компаний о заморозке стоимости бензина и дизеля. На заправках цены продолжают сдерживать, а в опте уже начали повышать.

В результате, по словам участников рынка, крупные нефтебазы испытывают дефицит дизеля, который большей частью уходит на собственные АЗС.