Составлен рейтинг самых «аварийных» имен водителей

Россияне, которых зовут Александрами и Еленами, чаще других становятся виновниками ДТП. Об этом свидетельствуют результаты исследования «АльфаСтрахования» , которые опубликованы на сайте компании.

Специалисты страховой фирмы изучили более 180 тысяч страховых случаев по ОСАГО за несколько последних лет и обнаружили, что среди российских мужчин чаще других виновниками аварий становятся Александры (8,77%), Сергеи (7,65%) и Алексеи (4,78%).

Владимиры, Андреи и Дмитрии заняли четвертое-шестое места, попадая по собственной вине в ДТП в 4,44%, 4,32% и 4,16% случаев. Места с седьмого по 10-е достались Евгениям (3,16%), Николаям (2,79%), Михаилам (2,22%) и Юриям (2,03%).

Женщин-виновниц дорожно-транспортных происшествий чаще всего зовут Еленами (7,68%), Ольгами (6,26%), Татьянами (5,95%), Натальями (5,81%), Иринами (5,61%), Юлиями (4,56%), Светланами (4,43%), Екатеринами (4,20%), Аннами (4,06%) и Анастасиями (3,10%).