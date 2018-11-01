Составлен рейтинг самых «аварийных» имен водителей 

Россияне, которых зовут Александрами и Еленами, чаще других становятся виновниками ДТП. Об этом свидетельствуют результаты исследования «АльфаСтрахования», которые опубликованы на сайте компании.
Специалисты страховой фирмы изучили более 180 тысяч страховых случаев по ОСАГО за несколько последних лет и обнаружили, что среди российских мужчин чаще других виновниками аварий становятся Александры (8,77%), Сергеи (7,65%) и Алексеи (4,78%).
Владимиры, Андреи и Дмитрии заняли четвертое-шестое места, попадая по собственной вине в ДТП в 4,44%, 4,32% и 4,16% случаев. Места с седьмого по 10-е достались Евгениям (3,16%), Николаям (2,79%), Михаилам (2,22%) и Юриям (2,03%).
Женщин-виновниц дорожно-транспортных происшествий чаще всего зовут Еленами (7,68%), Ольгами (6,26%), Татьянами (5,95%), Натальями (5,81%), Иринами (5,61%), Юлиями (4,56%), Светланами (4,43%), Екатеринами (4,20%), Аннами (4,06%) и Анастасиями (3,10%).