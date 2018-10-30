Стихия уничтожила сотни Maserati

СМИ: сотни Maserati уничтожены в Италии в пожаре, спровоцированном непогодой

Сотни автомобилей итальянского производства марок Fiat Maserati уничтожены в порту города Савона. Как сообщает во вторник агентство ANSA, пожар возник в одном из терминалов морской гавани из-за короткого замыкания, вызванного наводнением в результате непогоды.

Высокие волны привели к подтоплению двух доков, где возникло короткое замыкание. Пожар быстро распространился на автомобили, предназначавшиеся для азиатского рынка. Окончательно потушить пламя удалось лишь через несколько часов.

Итальянские власти пока не сообщали суммы ущерба от непогоды, обрушившейся в понедельник на все Апеннины. В наибольшей степени удару стихии подверглось Лигурийское побережье, где сообщается о разорении целых курортных зон и туристических портов, в которых пришвартованы частные лодки и яхты.

Жертвами непогоды по всей стране стали 11 человек.