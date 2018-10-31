Что случилось с дизелем?

АЗС столкнулись с дефицитом дизтоплива, пишет РБК. Речь идет о независимых заправках, которым не продают солярку на заводах. Что говорят заправщики и как реагируют фермеры, которые очень зависят от дизеля и цен на него?

АЗС столкнулись с дефицитом дизтоплива, пишет РБК. Речь идет о независимых заправках, которым не продают солярку на заводах.

Ответ на вопрос, что случилось с дизелем, можно, конечно, найти и в известной частушке. Но, если подходить к проблеме более академично, топливо ушло на экспорт. Цены на дизель, которые привязаны к мировым ценам на нефть, высокие. АЗС, принадлежащие крупным компаниям, розничные цены пока сдерживают, и они, как ни парадоксально, сейчас ниже оптовых.

Но и это не все. В некоторых регионах дизель просто нельзя купить на нефтебазах: все ушло на АЗС тех самых крупных компаний. Независимым заправщикам приходится приезжать туда и покупать дизтопливо у конкурентов.

Вообще-то это нонсенс, когда компании покупают товар оптом в рознице — как если бы владелец небольшого магазина вместо того, чтобы съездить на базу, шел закупать продукты в дорогом супермаркете. Но для российского топливного рынка это нормально, рассказывает владелец одной из тверских заправок Евгений:

«Мы приезжаем, просто подгоняем бензовоз или какую-то небольшую емкость, заправляем со всеми существующими недоливами, ценами, то есть себе в убыток. Для того, чтобы заправка не простаивала, чтобы клиент не уходил, приходится идти на убытки. Приехали, купили две, три, пять тонн. Приехали, слили, у себя попродавали два-три часа, ждем бензовоз. Бензовоз пришел, все слили, начали своим торговать».

По словам бизнесмена, в его регионе проблем с дефицитом дизеля сейчас нет. Он покупает у одной частной топливной компании, но опыт закупок на других заправках имеется, потому что такая ситуация — а Евгений уже 18 лет в этом бизнесе — бывала и раньше и не один раз. Сейчас из-за роста цен и попыток искусственно его сдержать все гораздо хуже, тем более что процесс пошел осенью, когда аграрии еще собирают урожай — для них солярка самое затратное и больное место.

По данным РБК, с дефицитом дизеля столкнулись и в Краснодарском крае — главной российской житнице. Фермер из Калининского района Кубани Алексей Волченко в разговоре с Business FM дефицит не подтвердил. Дизель есть, но стоит столько, что аграрии перешли на другое топливо, которое, к слову, тоже подорожало:

«У нас многие фермеры занимаются картошкой. Они уже перешли на cжиженный газ — пропан, бутан. Большие поливные моторы переводят на газ, чтобы поливать картофель. Но он, естественно, хуже для двигателя. И на газ начали повышать цены. Топливо растет, и газ растет. Раньше газ стоил 17 рублей — у картошки была одна цена. Сейчас газ скаканул, стоит 26 рублей, поэтому, естественно, либо сельхозпродукция будет дорожать, либо фермеры будут банкротиться».

Только за октябрь оптовые цены на дизель выросли на 8%, и спрос будет только расти. В стране практически началась зима, требуется зимнее дизтопливо. А еще в этом году увеличились продажи автомобилей на дизеле, который экономичнее бензина. Заводы предпочитают продавать солярку за рубеж. Их российским покупателям приходится идти на биржу, но тех объемов, что торгуются там, недостаточно. А в Приморье независимые заправки не могут купить оптом не только дизель, но и бензин. Если ситуация не и изменится, то эти АЗС пообещали объявить забастовку.