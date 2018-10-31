Отменят ли транспортный налог в 2018 году

Российских автомобилистов очень волнуют поправки к закону о взимании транспортного налога в 2018 году, ведь чиновники пообещали откорректировать законопроект о налоге на машину с определенной мощностью.

Правительству транспортный налог (ТН) очень выгоден. Ведь согласно статистическим данным практически каждый второй россиянин владеет транспортным средством и за счет них можно существенно пополнить государственную казну.

Ставка налога имеет региональные отличия, однако чиновники планируют сделать ее установленной, а некоторые из депутатов выдвигают инициативу вовсе отметить ТН или заменить его повышением акциза на горючее, или основывать сбор на эко-показателях автомобиля, или учитывать при начислении налога не мощность авто, а объем его силового двигателя.

В основе подобных инициатив, лежит расчет на автовладельцев, часто покупающих топливо и как следствие казна будет наполняться пропорционально покупкам.

На сегодняшний день хозяева ТС выказывают недовольство актуальным расчетом налога, так как у многих из них подержанные авто с мощными моторами и если пошлину считывать по «лошадям», то авто становится чрезвычайно нерентабельным.