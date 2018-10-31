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Отменят ли транспортный налог в 2018 году
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Отменят ли транспортный налог в 2018 году 

Car.ru 32 минуты назад
Фото: Car.ru
Российских автомобилистов очень волнуют поправки к закону о взимании транспортного налога в 2018 году, ведь чиновники пообещали откорректировать законопроект о налоге на машину с определенной мощностью.
Правительству транспортный налог (ТН) очень выгоден. Ведь согласно статистическим данным практически каждый второй россиянин владеет транспортным средством и за счет них можно существенно пополнить государственную казну.
Ставка налога имеет региональные отличия, однако чиновники планируют сделать ее установленной, а некоторые из депутатов выдвигают инициативу вовсе отметить ТН или заменить его повышением акциза на горючее, или основывать сбор на эко-показателях автомобиля, или учитывать при начислении налога не мощность авто, а объем его силового двигателя.
В основе подобных инициатив, лежит расчет на автовладельцев, часто покупающих топливо и как следствие казна будет наполняться пропорционально покупкам.
На сегодняшний день хозяева ТС выказывают недовольство актуальным расчетом налога, так как у многих из них подержанные авто с мощными моторами и если пошлину считывать по «лошадям», то авто становится чрезвычайно нерентабельным.
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