Спецверсия Jaguar F-Type приедет в Россию

Российский офис компании Jaguar сообщил, что до конца текущего года в нашей стране поступит в продажу специальная версия модели F-Type в исполнении Chequered Flag, приуроченная к 70-летию спортивных автомобилей компании.

Ограниченная серия F-Type Chequered Flag получила два варианта силовой установки — 2-литровую 4-цилиндровую на 300 лошадиных сил и 460 Нм крутящего момента, или 3-литровый мотор V6 в двух исполнениях — на 340 л.с. и 450 Нм или на 380 л.с. и 460 Нм с турбонаддувом.

Все двигателя работают в паре с 8-ступенчатой коробкой передач Quickshift, передающей обороты на задние колеса. Впрочем, есть возможность взять и полноприводную версию, но только в варианте с турбированным 3-литровым мотором на 380 лошадок.

Эксклюзивная модификация создана на основе F-Type R-Dynamic в кузовах купе и кабриолет, а ее ключевыми особенностями являются улучшенный интерьер с кожаным салоном и креслами Performance, черная контрастная крыша, декоративная накладка на центральную консоль и рулевое колесо и красная кожаная вставка на рулевом колесе.

Кроме того, спецверсия получила специальные 20-дюймовые диски, расширенные дверные пороги, мультимедийную систему с экраном на 10 дюймов и с пакетом сервисов связи, поддержкой Aplle CarPlay и Android Auto.

На данный момент цена на автомобиль не называется, она, вероятно, станет известная вместе с точной датой старта продаж. Что касается актуальных моделей F-Type в России, их цена начинается от 5,8 миллиона рублей.