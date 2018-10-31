Toyota назвала дату официальной премьеры новой Supra

Компания Toyota выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что их новый спортивный автомобиль Supra будет официально представлен на автосалоне в Детройте 14 января 2019 года.

В этом году Toyota уже демонстрировала закамуфлированный прототип Supra на Фестивале скорости в Гудвуде, затем прототип GT4-spec принял участие в гонке VLN в Нюрбургринге, а до этого на автосалоне в Женева компания представила концепт Supra, подтвердив планы на ее выпуск.

Производство новой Supra начнется в первой половине 2019 года в Австрии вместе с новой BMW Z4. Обе модели построены на одной платформе и используют одни и те же двигателя, но официальные лица Toyota неоднократно отмечали, что машины разработаны и настроены отдельно друг от друга.

Новое поколение Supra будет оснащаться 3-литровым рядным 6-цилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом, выдающим 340 лошадиных сил и разгоняющимся до 100 км/час менее чем за 5 секунд. Toyota утверждает, что шасси спорткара получит идеальный баланс благодаря равномерному распределению веса по осям (50:50), а также активному дифференциалу с ограниченным скольжением и адаптивной подвеской.