Ещё
Toyota назвала дату официальной премьеры новой Supra
Далее:
Читайте также:
Ещё

Toyota назвала дату официальной премьеры новой Supra 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: carscoops.com
Компания Toyota выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что их новый спортивный автомобиль Supra будет официально представлен на автосалоне в Детройте 14 января 2019 года.
В этом году Toyota уже демонстрировала закамуфлированный прототип Supra на Фестивале скорости в Гудвуде, затем прототип GT4-spec принял участие в гонке VLN в Нюрбургринге, а до этого на автосалоне в Женева компания представила концепт Supra, подтвердив планы на ее выпуск.
Производство новой Supra начнется в первой половине 2019 года в Австрии вместе с новой BMW Z4. Обе модели построены на одной платформе и используют одни и те же двигателя, но официальные лица Toyota неоднократно отмечали, что машины разработаны и настроены отдельно друг от друга.
Новое поколение Supra будет оснащаться 3-литровым рядным 6-цилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом, выдающим 340 лошадиных сил и разгоняющимся до 100 км/час менее чем за 5 секунд. Toyota утверждает, что шасси спорткара получит идеальный баланс благодаря равномерному распределению веса по осям (50:50), а также активному дифференциалу с ограниченным скольжением и адаптивной подвеской.
LiveCars.Ru: последние новости
АвтоВАЗ утвердил выпуск спортивного универсала Vesta Sport SW Спецверсия Jaguar F-Type приедет в Россию KIA привезет в Россию люксовый седан K900
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидер голодающей Туркмении купил машину за €0,5 млн142
Россиян возмутила идея поднять цены на бензин9
Владелец рассказал о «всплывших» недостатках LADA Granta6
ГИБДД прояснила ситуацию со штрафами за знак «Ш» и антирадар2
Что случилось с дизелем?2
Видео
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
00:22
Нырнувший под землю «Камаз» попал на видео
ДТП
01:33
Лидер голодающей Туркмении купил машину за €0,5 млн
Автоновости
02:02
На водителей по типу Багдасарян нашли новую управу
Автоновости
03:20
ЦОДД обратился к московским автолюбителям
Автоновости
01:00
Шофер автобуса мастерски ушел от столкновения
ДТП
02:02
У Багдасарян нашли дорогую квартиру
Автоновости
00:38
Лихач спровоцировал ДТП на встречной полосе в Ижевске
ДТП
01:43
Родстер Abarth 124 установил рекорд Гиннесса
Автоновости
01:17
Мгновенная карма: расплата настигла за езду по встречке
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение