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Стали известны российские цены на BMW 8 серии Cabrio
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Стали известны российские цены на кабриолет BMW 8 серии 

Motor.ru + ещё 15 4 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания BMW представила новый BMW 8 серии Cabrio. Модель получила мягкую крышу с электроприводом, которую можно сложить или разложить за 15 секунд на скорости до 50 километров в час, опциональную систему обдува шеи теплым воздухом и элементы управления со стеклянной отделкой. Продажи кабриолета в России начнутся в марте 2019 года: цена на единственную модификацию M850i xDrive составит минимум 9 110 000 рублей.
В стандартное оснащение BMW M850i xDrive Carbrio войдут лазерные фары BMW Laserlight с функцией автоматического управления дальним светом, сиденья для водителя и переднего пассажира с электрорегулировками, отделка салона кожей Merino, спортивный M-руль, ветрозащитный экран, аудиосистема Harman Kardon Surround Sound System, адаптивная M-подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами, активное рулевое управление, тормозная система M Sport и проекционный дисплей.
За дополнительную плату BMW M850i xDrive Carbrio можно укомплектовать аудиосистемой с объемным звучанием Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System, аксессуарами из коллекции BMW Individual, адаптивной подвеской M Professional с электромеханическими стабилизаторами и функцией активного подавления кренов.
Набор систем безопасности BMW M850i xDrive Carbrio включает систему предупреждения о столкновениях и появлении пешеходов с функцией автоматического торможения в городе, предупреждения об опасностях при перестроении, помощи при выезде с парковки задним ходом. Кроме того, кабриолет получил ассистента парковки с камерой заднего вида и ассистента движения задним ходом. Опционально доступны активный круиз-контроль и система ночного видения BMW Night Vision, которая распознает людей и крупных животных.
В движение кабриолет приводит 4,4-литровый твин-турбо двигатель V8, отдача которого составляет 530 лошадиных сил и 750 Нм момента. Агрегат совмещен с восьмидиапазонным «автоматом» Steptronic Sport и полноприводной трансмиссией xDrive с дифференциалом M Sport в задней оси.
Стоимость версии M850i xDrive в кузове купе сейчас составляет 8 290 000 рублей.
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