Новый дилерский центр Mitsubishi открыт в Липецке

Тридцатого числа прошлого месяца прошло торжественное мероприятие по открытию дилерского центра автомобильной компании Mitsubishi Motors в Липецке.

Новый автомобильный салон располагается на площади Танкистов, дом 1А.

Илья Никоноров , занимающий должность директора по развитию и общественным отношениям ООО «ММС Рус» принимал официальное участие в открытие автомобильного центра.

Так же в церемонии участвовали начальник отдела, занимающегося профессиональной стратегией Максим Алешин и Александр Цверкунов, занимающий пост одного из крупнейших предприятий города.

Новый автомобильный салон имеет просторное помещение, включающее в себя ремонтную зону, оснащенную современным оборудованием и полноценный склад. По предварительным данным пропускная особенность станции технического осмотра составляет более полутора тысяч транспортных средств в месяц.

Эксперты говорят о том, что центр будет пользоваться неимоверным успехом у клиентов, так как включает в себя не только современное оборудование, но и персонал, имеющий большой опыт работы в этой области.