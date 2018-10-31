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В России упростят взыскание мелких штрафов ГИБДД
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В России упростят взыскание мелких штрафов ГИБДД 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава ФССП России Дмитрий Аристов сообщил, как будет работать упрощенная система взимания штрафов ГИБДД менее 3 тысяч рублей: взыскание будет проводиться в электронном режиме и без возбуждения исполнительного производства.
"Уведомления о принятии постановлений к исполнению будут направляться с использованием информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг", — сказал Аристов в интервью "Российской газете".
По его словам, одновременно приставы будут направлять запрос в банк, есть ли у должника счета и средства на них. При наличии денег на счетах должника и отсутствии сведений об оплате им штрафа в единой системе государственных и муниципальных платежей сумма штрафа будет подлежать списанию банком.
Аристов уточнил, что упрощенный порядок будет предусматривать взыскание с должника исполнительского сбора, то есть дополнительной штрафной санкции за необходимость принудительного списания задолженности.
"В итоге после того, как дело попадет к судебным приставам, водитель-штрафник в любом случае заплатит исполнительский сбор. Он составляет 7 процентов, но не менее тысячи рублей. Получается, при просроченном штрафе в 500 рублей придется заплатить 1,5 тысячи", — сказал глава ФССП.
Он отметил, что упрощенный порядок предполагает, что взыскание будет проводиться без возбуждения исполнительного производства, и штрафы ГАИ до 3 тысяч рублей будет взыскивать центральный аппарат службы.
"На первом этапе мы предполагаем сократить срок на добровольное исполнение решения до 2 дней. Человек получит уведомление, и если не заплатит в срок, на сумму штрафа будет начислен исполнительский сбор", — сказал Аристов.
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