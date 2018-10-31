В России упростят взыскание мелких штрафов ГИБДД

Глава ФССП России Дмитрий Аристов сообщил, как будет работать упрощенная система взимания штрафов ГИБДД менее 3 тысяч рублей: взыскание будет проводиться в электронном режиме и без возбуждения исполнительного производства.

"Уведомления о принятии постановлений к исполнению будут направляться с использованием информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг", — сказал Аристов в интервью "Российской газете".

По его словам, одновременно приставы будут направлять запрос в банк, есть ли у должника счета и средства на них. При наличии денег на счетах должника и отсутствии сведений об оплате им штрафа в единой системе государственных и муниципальных платежей сумма штрафа будет подлежать списанию банком.

Аристов уточнил, что упрощенный порядок будет предусматривать взыскание с должника исполнительского сбора, то есть дополнительной штрафной санкции за необходимость принудительного списания задолженности.

"В итоге после того, как дело попадет к судебным приставам, водитель-штрафник в любом случае заплатит исполнительский сбор. Он составляет 7 процентов, но не менее тысячи рублей. Получается, при просроченном штрафе в 500 рублей придется заплатить 1,5 тысячи", — сказал глава ФССП.

Он отметил, что упрощенный порядок предполагает, что взыскание будет проводиться без возбуждения исполнительного производства, и штрафы ГАИ до 3 тысяч рублей будет взыскивать центральный аппарат службы.