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Петербуржца оштрафовали за эротическую съемку на дороге
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Петербуржца оштрафовали за эротическую съемку на дороге 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: Instagram
Сотрудники ГИБДД оштрафовали 24-летнего жителя Санкт-Петербурга, который устроил эротическую съемку со своей пассажиркой на светофоре. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, полицейские нашли в интернете видео, которое демонстрирует, как водитель кабриолета остановился на красный сигнал светофора и начал снимать на телефон свою пассажирку в нижнем белье.
«Фонтанка» отмечает, что водитель оставил машину на «зебре», а сам ходил по проезжей части.
Полицейские установили личность водителя и составили в его отношении административные протоколы за остановку за стоп-линией и выход на проезжую часть вне пешеходного перехода. Петербуржцу назначили штрафы, их размер не уточняется.
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