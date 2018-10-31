Петербуржца оштрафовали за эротическую съемку на дороге

Сотрудники ГИБДД оштрафовали 24-летнего жителя Санкт-Петербурга, который устроил эротическую съемку со своей пассажиркой на светофоре. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, полицейские нашли в интернете видео, которое демонстрирует, как водитель кабриолета остановился на красный сигнал светофора и начал снимать на телефон свою пассажирку в нижнем белье.

«Фонтанка» отмечает, что водитель оставил машину на «зебре», а сам ходил по проезжей части.

Полицейские установили личность водителя и составили в его отношении административные протоколы за остановку за стоп-линией и выход на проезжую часть вне пешеходного перехода. Петербуржцу назначили штрафы, их размер не уточняется.