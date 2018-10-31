Небольшие штрафы ГИБДД предложили списывать по-новому

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) будет взыскивать штрафы на сумму менее 3 тысяч рублей без начала исполнительного производства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ФССП Дмитрия Аристова.

Штрафы будут взыскиваться в электронном режиме, уведомления нарушителям будут отправлять через информационные системы по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

Одновременно с отправкой уведомления пристав направит запрос в банк о наличии средств у должника, при наличии денег сумма штрафа будет списана автоматически.

Упрощенный порядок списания средств не отменяет исполнительского сбора. Как только дело попадет к судебным приставам, должник должен будет прибавить к сумме штрафа исполнительский сбор, который составляет 7% от суммы штрафа, но не менее 1000 рублей.