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Штрафы ГИБДД предложили списывать по-новому
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Небольшие штрафы ГИБДД предложили списывать по-новому 

Рамблер + ещё 15 1 час назад
Фото: ТАСС
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) будет взыскивать штрафы на сумму менее 3 тысяч рублей без начала исполнительного производства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ФССП Дмитрия Аристова.
Штрафы будут взыскиваться в электронном режиме, уведомления нарушителям будут отправлять через информационные системы по предоставлению государственных и муниципальных услуг.
Одновременно с отправкой уведомления пристав направит запрос в банк о наличии средств у должника, при наличии денег сумма штрафа будет списана автоматически.
Упрощенный порядок списания средств не отменяет исполнительского сбора. Как только дело попадет к судебным приставам, должник должен будет прибавить к сумме штрафа исполнительский сбор, который составляет 7% от суммы штрафа, но не менее 1000 рублей.
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