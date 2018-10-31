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Москвич продает легендарный болид «Формулы-1»
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Москвич продает легендарный болид «Формулы-1» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Reuters
Москвич выставил на продажу болид «Формулы-1» за 10 млн рублей. Об этом рассказали «Российской газете» в пресс-службе портала Avto.ru.
Гоночную машину продает руководитель компании по прокату эксклюзивных автомобилей Георгий Вьюнков. Болид купили по случаю у крупного коллекционера, чтобы потом сдавать в аренду.
Это знаменитый Ferrari, на котором в 2000-е годы выигрывал многочисленные гонки легендарный Михаэль Шумахер. По словам владельца, покататься на этой машине не получится, это просто выставочный экземпляр. Тем не менее уникальный дизайн скудерии полностью сохранен.
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