Москвич продает легендарный болид «Формулы-1»

Москвич выставил на продажу болид «Формулы-1» за 10 млн рублей. Об этом рассказали «Российской газете» в пресс-службе портала Avto.ru.

Гоночную машину продает руководитель компании по прокату эксклюзивных автомобилей Георгий Вьюнков. Болид купили по случаю у крупного коллекционера, чтобы потом сдавать в аренду.

Это знаменитый Ferrari, на котором в 2000-е годы выигрывал многочисленные гонки легендарный Михаэль Шумахер. По словам владельца, покататься на этой машине не получится, это просто выставочный экземпляр. Тем не менее уникальный дизайн скудерии полностью сохранен.