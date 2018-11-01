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Аварийные дороги напичкают камерами
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Еще 400 камер видеофиксации планируется установить на столичных дорогах в 2019 г. 

Агентство «Москва» + ещё 8 3 часа назад
Фото: ДорИнфо
Еще 400 камер видеофиксации появятся на столичных дорогах в 2019 г., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).
«В целях повышения безопасности дорожного движения ЦОДД опубликовал конкурс на аренду 400 комплексов фотовидеофиксации, которые будут установлены в Москве в течение следующего года. Таким образом, общее количество камер составит более 2 тыс. Комплексы фотовидеофиксации будут установлены в местах, где отмечена высокая аварийность, связанная с нарушениями Правил дорожного движения», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что для закупки новых 400 камер выбрана удобная схема для городского бюджета — аренда. Контракт будет заключен на пять лет, в течение которых подрядчик должен будет обеспечивать работоспособность и функционирование камер. По истечении срока аренды камеры переходят в собственность ЦОДД. Также аренда камер позволит сократить расходы бюджета города на обслуживание оборудования, повысит качество эксплуатации, а также сократит время устранения неисправности.
«Цель установки камер в Москве — не сбор денег, а повышение безопасности дорожного движения. Места, где мы будем устанавливать камеры, будет определять Госавтоинспекция. Благодаря нашим совместным действиям Москва занимает первое место по безопасности движения в стране. Результаты эти достигнуты, во многом, благодаря работе камер. Количество погибших в авариях на дорогах Москвы сократилось почти на 5% за девять месяцев. С 2010 г. же удалось сократить количество погибших — на 36%, а это реально спасенные жизни», — добавили в ЦОДД.
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