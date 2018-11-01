Аварийные дороги напичкают камерами

Еще 400 камер видеофиксации планируется установить на столичных дорогах в 2019 г.

Еще 400 камер видеофиксации появятся на столичных дорогах в 2019 г., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

«В целях повышения безопасности дорожного движения ЦОДД опубликовал конкурс на аренду 400 комплексов фотовидеофиксации, которые будут установлены в Москве в течение следующего года. Таким образом, общее количество камер составит более 2 тыс. Комплексы фотовидеофиксации будут установлены в местах, где отмечена высокая аварийность, связанная с нарушениями Правил дорожного движения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для закупки новых 400 камер выбрана удобная схема для городского бюджета — аренда. Контракт будет заключен на пять лет, в течение которых подрядчик должен будет обеспечивать работоспособность и функционирование камер. По истечении срока аренды камеры переходят в собственность ЦОДД. Также аренда камер позволит сократить расходы бюджета города на обслуживание оборудования, повысит качество эксплуатации, а также сократит время устранения неисправности.