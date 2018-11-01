В России растут продажи китайских автомобилей

Количество проданных новых автомобилей китайских марок в России выросло на 15% в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го и достигло 25 тыс. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» на своём сайте.
Почти 45% от этого числа приходится на Lifan — 11,2 тыс. машин.
На втором месте — Chery (4,2 тыс.), на третьем — Zotye (2 тыс.).
В топ-5 также попали Geely и Haval, передаёт Nation News.
По оценке экспертов, на долю продаж китайских автомобилей приходится 2% российского рынка.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что назван топ-10 российских городов по продажам новых автомобилей.