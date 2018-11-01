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Опубликован рейтинг самых жутких имен автомобилей
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HPI опубликовала рейтинг самых жутких имен автомобилей 

Auto.Today + ещё 1 3 часа назад
Фото: auto.today
Команда редакторов и аналитиков HPI показала список из 13 транспортных средств с довольно жуткими или, по крайней мере, зловещими наименованиями. Невзирая на то, что большинство этих автомобилей перестали существовать, некоторые из них, например, Rolls-Royce Phantom и Wraith все еще радуют своих владельцев.
По словам HPI, топ-13 автомобилей с самыми страшными названиями следующий:
  • Rolls-Royce Phantom
  • AMC Gremlin
  • Pontiac Banshee
  • Hillman Imp
  • Lamborghini Diablo
  • Alfa Romeo Spider
  • Plymouth Prowler
  • Ford Probe
  • Spectre R42
  • Dodge Challenger SRT Hellcat
  • Rolls-Royce Wraith
  • DF Goblin
  • Lamborghini Murcielago
«Команда HPI собрала некоторые необычные и ужасающе названные транспортные средства, начиная от неясных концептуальных автомобилей, суперкаров и моделей с высокой стоимостью до более популярных автомобилей», — заявил исполнительный директор HPI Фернандо Гарсия.
«Автопроизводители имеют долгую историю появления автомобильных названий, которые звучат пугающе».
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