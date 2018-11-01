Опубликован рейтинг самых жутких имен автомобилей

Команда редакторов и аналитиков HPI показала список из 13 транспортных средств с довольно жуткими или, по крайней мере, зловещими наименованиями. Невзирая на то, что большинство этих автомобилей перестали существовать, некоторые из них, например, Rolls-Royce Phantom и Wraith все еще радуют своих владельцев.
По словам HPI, топ-13 автомобилей с самыми страшными названиями следующий:
- Rolls-Royce Phantom
- AMC Gremlin
- Pontiac Banshee
- Hillman Imp
- Lamborghini Diablo
- Alfa Romeo Spider
- Plymouth Prowler
- Ford Probe
- Spectre R42
- Dodge Challenger SRT Hellcat
- Rolls-Royce Wraith
- DF Goblin
- Lamborghini Murcielago
«Команда HPI собрала некоторые необычные и ужасающе названные транспортные средства, начиная от неясных концептуальных автомобилей, суперкаров и моделей с высокой стоимостью до более популярных автомобилей», — заявил исполнительный директор HPI Фернандо Гарсия.
«Автопроизводители имеют долгую историю появления автомобильных названий, которые звучат пугающе».