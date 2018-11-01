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Просроченные штрафы спишут «автоматом»
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Просроченные штрафы начнут взимать автоматически 

Автовести 2 часа назад
Фото: © АвтоВести
Федеральная служба судебных приставов готовится к вводу в действие упрощенного порядка взыскания мелких штрафов за нарушение ПДД. Без участия должника с его счетов могут списать и штраф, и исполнительский сбор, который легко может оказаться вдвое больше самого штрафа.
Планируется, что взысканием штрафов до 3 000 рублей будет заниматься аппарат ФССП в электронном режиме. Как сообщает "Российская газета", упрощенный порядок взыскания подразумевает списание штрафов без возбуждения исполнительного производства. Однако, даже в этом случае ведомство собирается вместе со штрафом взимать с должника и исполнительский сбор, который составляет 7% от суммы, но не менее 1 000 рублей.
"Уведомления о принятии постановлений к исполнению будут направляться с использованием информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг. Одновременно с этим в банки и иные кредитные организации будут направляться запросы для установления открытых на имя должника счетов и наличия на них денежных средств. При наличии денежных средств на счетах должника и отсутствии сведений об оплате должником штрафа в единой системе государственных и муниципальных платежей они будут подлежать списанию банком", — заявил изданию директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.
По его словам, срок на добровольное исполнение решения приставов будет сокращен до двух дней: исполнительский сбор будет начисляться по истечении этого срока. Таким образом, не исключено, что на первых порах даже если дело попало к приставам, уплаты сбора можно будет избежать.
"Введение упрощенного порядка исполнения позволит Службе перейти к экстерриториальному принципу принудительного исполнения исполнительных документов: штрафы ГАИ до 3 тысяч рублей будет взыскивать центральный аппарат Службы", — уточняет Дмитрий Аристов.
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