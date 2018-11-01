«Кукусик» Лебедева выставлен на продажу

Внедорожник дизайнера А. Лебедева «Кукусик» выставлен на продажу за 3 млн руб.

На сайте «Авто.ру» продается внедорожник дизайнера Артемия Лебедева , сообщили в пресс-службе компании.

«Дизайнер и блогер А. Лебедев выставил на продажу свой «Кукусик» — Toyota Cruiser 2006 г. выпуска, участвовавшую в экспедициях по городам России и ближнего зарубежья, за 3 млн руб.», — говорится в сообщении.

По словам самого А. Лебедева, машина находится в идеальном состоянии и была любима каждый день. «Я катаюсь на ней два раза в год, поэтому жалко, что она простаивает. И я буду рад отдать ее тому, кто будет ездить на ней чаще за цену чем ближе к 3 млн руб., тем вероятнее», — отметил владелец внедорожника.