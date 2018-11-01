Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон

Власти столицы объявили конкурс на установку еще 400 комплексов автоматической фиксации нарушений на московских улицах, на что готовы потратить миллиарды рублей. При этом в будущем список нарушений, фиксируемых камерами, будет основательно расширен.

Тендер на установку новых камер объявлен московским Центром организации дорожного движения. Где именно появятся новые камеры, пока не уточняется — ясно лишь, что речь идет о традиционных "очагах аварийности" и "местах повышенной концентрации нарушений". Установить 400 новых камер должны уже в следующем году.

Как сообщает "Коммерсант", новые камеры смогут штрафовать водителей за те нарушения, которые ранее фиксировались только инспекторами ГИБДД . Например, не исключено, что в ближайшие годы системы фотовидеофиксации смогут рассылать "письма счастья" водителям, которые не пристегиваются ремнями безопасности, разговаривают по телефону за рулем, а также выезжают на перекресток, за которым образовался затор. Кроме того, камеры научатся определять и мотоциклистов, которые ездят без шлемов.

При этом, по сути, городские власти планируют взять новые камеры в аренду у той организации, которая выиграет тендер. По условиям конкурса, ЦОДД будет готов выплатить в течение пяти лет 2,4 млрд рублей компании, которая не только установит камеры, но и будет их обслуживать в течение этого срока. ЦОДД и ГИБДД же будут только принимать и обрабатывать информацию с комплексов.

На данный момент в столице установлено около полутора тысяч комплексов автоматической фиксации нарушений, большинство из которых фиксируют в основном нарушения скоростного режима и выезд на полосы для общественного транспорта.