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Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон
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Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон 

Автовести 3 часа назад
Фото: Авто.Вести.Ru
Власти столицы объявили конкурс на установку еще 400 комплексов автоматической фиксации нарушений на московских улицах, на что готовы потратить миллиарды рублей. При этом в будущем список нарушений, фиксируемых камерами, будет основательно расширен.
Тендер на установку новых камер объявлен московским Центром организации дорожного движения. Где именно появятся новые камеры, пока не уточняется — ясно лишь, что речь идет о традиционных "очагах аварийности" и "местах повышенной концентрации нарушений". Установить 400 новых камер должны уже в следующем году.
Как сообщает "Коммерсант", новые камеры смогут штрафовать водителей за те нарушения, которые ранее фиксировались только инспекторами ГИБДД. Например, не исключено, что в ближайшие годы системы фотовидеофиксации смогут рассылать "письма счастья" водителям, которые не пристегиваются ремнями безопасности, разговаривают по телефону за рулем, а также выезжают на перекресток, за которым образовался затор. Кроме того, камеры научатся определять и мотоциклистов, которые ездят без шлемов.
При этом, по сути, городские власти планируют взять новые камеры в аренду у той организации, которая выиграет тендер. По условиям конкурса, ЦОДД будет готов выплатить в течение пяти лет 2,4 млрд рублей компании, которая не только установит камеры, но и будет их обслуживать в течение этого срока. ЦОДД и ГИБДД же будут только принимать и обрабатывать информацию с комплексов.
На данный момент в столице установлено около полутора тысяч комплексов автоматической фиксации нарушений, большинство из которых фиксируют в основном нарушения скоростного режима и выезд на полосы для общественного транспорта.
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