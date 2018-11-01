Nissan обновил Terrano для России

Компания Nissan представила обновленный кроссовер Terrano для российского рынка. Доработки затронули только оснащение модели, не коснувшись внешности и технической начинки.

Комплектации изменились не сильно. Например, в базовой версии Comfort теперь та же обивка кресел тканью «Карита», что и в более дорогом варианте Elegance, а для самого «Элеганса» теперь предусмотрены легкосплавные, а не стальные колесные диски.

В версии Elegance Plus появилась мультимедийная система с семидюймовым дисплеем, навигацией и камерой заднего вида. Такая была раньше только у топового исполнения Tekna.

Помимо этого, в гамму цветов был добавлен коричневый металлик.

Линейка моторов та же: бензиновые агрегаты 1.6 (114 сил) и 2.0 (143 силы), для последнего из которых в версии с полным приводом доступна четырехступенчатая автоматическая коробка передач.

Обновленные кроссоверы доберутся до дилеров в ноябре. Базовый вариант Comfort и топовый Tekna стоят так же — 980 тысячи и 1 269 000 рублей. «Промежуточная» версия Elegance стала дороже на 6 тысяч рублей и теперь оценивается минимум в 1 030 000 рублей. Elegance Plus стоит от 1 071 000 — на 17 тысяч рублей дороже.