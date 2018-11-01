Ещё
В АвтоВАЗе рассказали о старте продаж LADA XRAY Cross
Далее:
Читайте также:
Ещё

В АвтоВАЗе рассказали когда начнут продавать LADA XRAY Cross 

LiveCars.Ru 3 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
По итогам девяти месяцев 2018 года в России было реализовано более 26 тысяч автомобилей XRAY, что является одним из лучших показателей на рынке. Теперь же стало известно, что уже 3 ноября к заказу станет доступна и кросс-версия модели.
Базовый ценник на «завышенную» XRAY Cross начинается с 730 тысяч рублей, что на 150 тысяч дороже обычной XRAY. При этом самая дорогая XRAY Cross в комплектации Luxe с пакетом Prestige обойдется в 890 тысяч.
Однако за эти деньги клиенты получат завышенный до 215 мм дорожный просвет, увеличенные габаритные размеры, увеличенную колею передних и задних колес, пластиковый обвес и рейлинги.
Салон XRAY Cross стал более просторным, доступен обогрев рулевого колеса, его регулировка по вылету, а передние сиденья получили более развитую боковую поддержку.
Кроме того, впервые на отечественных автомобилях доступна система, позволяющая выбирать между разными режимами движения — XRAY Cross имеет режимы Sport, Off-Road, режим движения по песку, грязи и снегу.
LiveCars.Ru: последние новости
В России продолжают расти продажи китайских автомобилей Toyota назвала дату официальной премьеры новой Supra Внедорожники Nissan X-Trail российской сборки будут продаваться в трех странах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Петербуржца оштрафовали за эротическую съемку на дороге4
В России растут продажи китайских автомобилей
Honda начало продажи гибрида Honda Insight
Nissan обновил Terrano для России
Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон1
Видео
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
00:22
Нырнувший под землю «Камаз» попал на видео
ДТП
01:33
Лидер голодающей Туркмении купил машину за €0,5 млн
Автоновости
02:02
На водителей по типу Багдасарян нашли новую управу
Автоновости
01:20
Составлен рейтинг самых «аварийных» имен водителей
Автоновости
03:20
ЦОДД обратился к московским автолюбителям
Автоновости
01:00
Шофер автобуса мастерски ушел от столкновения
ДТП
02:02
У Багдасарян нашли дорогую квартиру
Автоновости
00:38
Лихач спровоцировал ДТП на встречной полосе в Ижевске
ДТП
01:43
Родстер Abarth 124 установил рекорд Гиннесса
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение