В АвтоВАЗе рассказали о старте продаж LADA XRAY Cross

В АвтоВАЗе рассказали когда начнут продавать LADA XRAY Cross

По итогам девяти месяцев 2018 года в России было реализовано более 26 тысяч автомобилей XRAY, что является одним из лучших показателей на рынке. Теперь же стало известно, что уже 3 ноября к заказу станет доступна и кросс-версия модели.

Базовый ценник на «завышенную» XRAY Cross начинается с 730 тысяч рублей, что на 150 тысяч дороже обычной XRAY. При этом самая дорогая XRAY Cross в комплектации Luxe с пакетом Prestige обойдется в 890 тысяч.

Однако за эти деньги клиенты получат завышенный до 215 мм дорожный просвет, увеличенные габаритные размеры, увеличенную колею передних и задних колес, пластиковый обвес и рейлинги.

Салон XRAY Cross стал более просторным, доступен обогрев рулевого колеса, его регулировка по вылету, а передние сиденья получили более развитую боковую поддержку.

Кроме того, впервые на отечественных автомобилях доступна система, позволяющая выбирать между разными режимами движения — XRAY Cross имеет режимы Sport, Off-Road, режим движения по песку, грязи и снегу.